В июле продажи Hyundai и Kia в США выросли на 29,1%

Photo : YONHAP News

4 августа Hyundai Motor и Kia сообщили, что в июле их продажи в США подскочили на 29,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года благодаря высокому спросу на кроссоверы. Показатель составил 143.779 автомобилей. Первый вице-президент Hyundai Motor America Рэнди Паркер заявил, что нынешний подъём связан с повышением спроса на кроссоверы и экологически чистые модели. В частности, отмечается рост продаж кроссовера Hyundai Palisade, электрических тяжелых грузовиков Xcient, а также внедорожников Telluride и Sportage от Kia. Сообщается, что в указанный период Kia продала более 74 процентов имеющихся запасов автомобилей. Это вдвое больше, чем год назад. Подобная ситуация является показателем высокого интереса местных потребителей к бренду. С января по июль продажи Hyundai Motor и Kia выросли на 43% в годовом исчислении, составив 948.723 автомобиля.