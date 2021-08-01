Все иностранцы в РК могут пройти вакцинацию

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В Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний объявили, что иностранцы, проживающие в РК, могут привиться вакциной от COVID-19 на тех же условиях, что и граждане страны. Иностранцы, оформившие медицинскую страховку, могут привиться по стандартной для всех процедуре. Для этого достаточно записаться на вакцинацию на специальном сайте Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний (https://ncvr.kdca.go.kr/). Иностранцы, находящиеся в стране нелегально, резиденты, не имеющие регистрационного номера, а также те, кто освобождён от процедуры обязательной регистрации иностранцев, могут быть вакцинированы в государственных поликлиниках. При этом им достаточно предъявить паспорт. Карантинные власти также сообщили, что не будут проверять легальность статуса таких иностранцев.