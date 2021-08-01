В РК повышен уровень предупреждения о киберугрозах

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4 августа с 11:30 министерство науки и информационно-коммуникационных технологий повысило уровень предупреждения о киберугрозах на одну ступень с самого низкого. Одновременно принято решение активизировать мониторинг вредоносных программ и других киберугроз, а также усилить меры реагирования. Как сообщили в министерстве, соответствующее решение принято в целях превентивной реакции на угрозу распространения программ-вымогателей, то есть, вредоносного программного обеспечения, которое блокирует компьютеры или личные файлы пользователей, требуя выкуп за восстановление доступа. В первом полугодии Корейское агентство интернет-безопасности зарегистрировало 78 атак с использованием программ-вымогателей. В 2018 году было зарегистрировано 22, в 2019 году – 39, в прошлом году - 127 таких атак. С началом выплаты помощи постращавшим от пандемии коронавируса ожидается увеличение числа фишинговых атак. Это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.