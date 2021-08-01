Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

В РК повышен уровень предупреждения о киберугрозах

Write: 2021-08-04 17:03:48Update: 2021-08-04 17:05:44

В РК повышен уровень предупреждения о киберугрозах

Photo : YONHAP News

4 августа с 11:30 министерство науки и информационно-коммуникационных технологий повысило уровень предупреждения о киберугрозах на одну ступень с самого низкого. Одновременно принято решение активизировать мониторинг вредоносных программ и других киберугроз, а также усилить меры реагирования. Как сообщили в министерстве, соответствующее решение принято в целях превентивной реакции на угрозу распространения  программ-вымогателей, то есть, вредоносного программного обеспечения, которое блокирует компьютеры или личные файлы пользователей, требуя выкуп за восстановление доступа. В первом полугодии Корейское агентство интернет-безопасности зарегистрировало 78 атак с использованием программ-вымогателей.  В 2018 году было зарегистрировано 22, в 2019 году – 39, в прошлом году - 127 таких атак. С началом выплаты помощи постращавшим от пандемии коронавируса ожидается увеличение числа фишинговых атак. Это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >