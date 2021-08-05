Число индивидуальных предпринимателей в РК сократилось до минимума

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Доля индивидуальных предпринимателей среди занятого населения РК уменьшилась до самого низкого уровня за последние 39 лет. По данным Института малого, среднего и венчурного бизнеса и Национального статистического управления РК, опубликованным 5 августа, число индивидуальных предпринимателей в июне составило 5 млн 580 тыс. человек. Это лишь 20,19% общего числа занятых, которых насчитывается 27 млн 637 тыс. человек. Предыдущий минимум был зафиксирован в декабре 2019 года и составлял 20,2%. При этом доля индивидуальных предпринимателей с наёмными работниками (1 млн 280 тыс. человек) составила 4,6%, а доля тех, кто не имеет наёмных работников (4 млн 300 тыс. человек) - 15,6%. Тенденция к снижению численности индивидуальных предпринимателей наблюдалась с марта прошлого по май этого года, что в значительной степени связано с влиянием COVID-19. В июне их число увеличилось лишь на 0,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.