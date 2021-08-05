15,3% южнокорейских студентов хотели бы работать в Kakao Corp.

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Компания Kakao второй год подряд заняла первое место в ежегодном рейтинге самых желанных мест для трудоустройства среди выпускников вузов, составляемом рекрутинговым сайтом Job Korea. Рейтинг, опубликованный 4 августа, был составлен по результатам опроса 1.106 студентов южнокорейских вузов. В списке сто лучших компаний по рыночной капитализации, за исключением холдингов. 15,3% опрошенных отдали свои предпочтения Kakao. На втором месте оказалась компания Samsung Electronics (9,0%), поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым годом. На третьем месте - Naver (6,5%), которая опустилась на одну строчку вниз. В десятку лидеров также вошли AMOREPACIFIC (6,4%), Netmarble (6,3%), Korean Air (5,3%), IBK (4,0%), NCsoft (4,0%), LG Innotek (3,9%) и Samsung C&T (3,9%). Представитель портала Job Korea пояснил, что интернет-компании с каждым годом становятся всё более привлекательными для трудоустройства среди молодых соискателей.