Количество тропических ночей в Сеуле достигло 20

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Этим летом в Сеуле тропические ночи наблюдаются 20 дней. Об этом 5 августа сообщила метеорологическая администрация РК. На острове Чечжудо тропические ночи фиксируются 29 дней, в Инчхоне, Пусане и Йосу – по 21. Тропическая ночь – это явление, при котором минимальная температура воздуха с 6 часов вечера до 9 утра следующего дня не опускается ниже 25 °C. В связи с продолжительной аномальной жарой метеорологическая администрация призвала жителей страны соблюдать соответствующие меры предосторожности во избежание ущерба здоровью людей, животноводству и рыболовству. В частности, рекомендуется пить много воды и воздерживаться от активности на свежем воздухе в самые жаркие часы с 14:00 до 17:00. В этот день в центральных районах, провинциях Чолладо, Кёнсан-Пукто и на западе Кёнсан-Намдо ожидаются ливни и грозы, сопровождаемые сильными порывами ветра. Из-за ливней дневная температура воздуха может временно снизиться, однако из-за высокой влажности ощущаемая температура будет не ниже 33°C.