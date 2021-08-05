В РК растёт число новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 4 августа в стране зарегистрированы 1.776 новых случаев COVID-19. Более тысячи новых случаев инфекции фиксируются ежедневно, начиная с 7 июля, и тенденция к снижению пока не прослеживается. Нынешние меры социального дистанцирования, скорее всего, будут продлены, учитывая опасность распространения новой, более заразной разновидности вируса «Дельта плюс». Общее число заражённых с начала пандемии составило 205.702 человека. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 3 человека, общее число умерших – 2.109 человек. Коэффициент смертности 1,03%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 20 млн 336 тыс. человек, или 39,29% населения страны. 7 млн 400 тыс. человек, или 14,3% населения, вакцинированы полностью.