Главы МИД РК и Израиля обсудили вопросы торговли и борьбы с COVID-19

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Министр иностранных дел Чон Ый Ён и его израильский коллега Яир Лапид в ходе состоявшегося 4 августа телефонного разговора обсудили вопросы двусторонних отношений в различных областях, уделив особое внимание торгово-экономическим связям и борьбе с пандемией COVID-19. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, Чон Ый Ён отметил, что двусторонняя договорённость о вакцинном свопе помогла активизировать прививочную кампанию в РК. По условиям сделки южнокорейская сторона получила 700 тыс. доз вакцины Pfizer, пообещав позднее вернуть Израилю такое же количество доз. Министры договорились также оказать содействие скорейшему вступлению в силу двустороннего соглашения о свободной торговле в целях укрепления сотрудничества в областях торговли, инвестиций и технологических инноваций. Документ подписан в мае этого года. В ходе переговоров израильская сторона призвала Сеул поддержать «Рабочее определение антисемитизма», принятое в 2016 году Международным альянсом памяти жертв Холокоста. В ответ глава южнокорейского МИД сказал, что расовая дискриминация не может быть оправдана ни при каких обстоятельствах, и что Сеул поддержит данный документ.