Правительство РК представило сценарии достижения углеродной нейтральности к 2050 году

Photo : YONHAP News

5 августа правительство РК впервые представило проект «Сценария достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Профильный комитет разработал три варианта сценария. Первый из них заключается в сохранении семи новых угольных электростанций как минимум до 2050 года, в результате чего чистые выбросы углерода к 2050 году составят 25 млн 400 тыс. тонн. Второй сценарий предполагает прекращение выработки электроэнергии за счёт угольных электростанций при расширении применения СПГ. В этом случае уровень выбросов составит 18 млн 700 тыс. тонн. Последний сценарий ориентирован на сведение чистых выбросов углерода к нулю к 2050 году. Он предполагает полное прекращение выработки электроэнергии на угле и СПГ, а также доведение уровня распространения экологически чистых транспортных средств до 97%. Власти намерены к сентябрю провести общественный опрос по каждому из трёх предложенных вариантов. В правительстве заявили, что окончательный сценарий будет утверждён в конце октября.