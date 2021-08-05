Представители РК и Ирана обсудили ситуацию с замороженными активами

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Первый заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон и его иранский коллега Аббас Арагчи встретились 4 августа в Тегеране, куда южнокорейский дипломат прибыл для участия в инаугурации президента Ирана Эбрахима Раиси. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, представители МИД двух стран обсудили ряд вопросов, в том числе, ситуацию с иранскими активами, замороженными в южнокорейских банках в рамках санкций США. В ходе переговоров Чхве Чжон Гон сказал, что Сеул прилагает «исключительные» усилия для решения данной проблемы. Он также выразил надежду на расширение двусторонних обменов на высоком уровне, учитывая, что в 2022 году две страны будут отмечать 60-летие установления дипломатических отношений. Отметив усилия Сеула по налаживанию дружеских отношений с Тегераном, Аббас Арагчи подтвердил надежду своего правительства на то, что вопрос о замороженных деньгах Ирана будет быстро решён. Чхве Чжон Гон встретился также с находящимся в Тегеране заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних связей Энрике Мора.