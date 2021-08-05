Мун Чжэ Ин: Вооружённые силы должны вернуть доверие народа

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Вооружённые силы, которые внесли важный вклад в поддержание мира в регионе и борьбу с COVID-19, должны приложить усилия для того, чтобы вернуть доверие народа, подорванное в результате ряда недавних инцидентов. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся 4 августа встречи с высшими военачальниками страны. В ней приняли участие министр обороны Со Ук, председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил генерал Вон Ин Чхоль, командующие сухопутными, военно-морскими, военно-воздушными силами и морской пехотой. Президент, в частности, напомнил, что массовое заражение коронавирусом моряков из подразделения «Чхонхэ» вызвало беспокойство жителей страны. Правительство подверглось резкой критике, поскольку военнослужащие не были вакцинированы. Министр обороны Со Ук сообщил президенту, что 93,6% из 550 тыс. военнослужащих получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Глава государства отметил в этой связи, что военные могут создать прецедент коллективного иммунитета. В связи со смертью в конце мая женщины-сержанта ВВС, которая подверглась сексуальным домогательствам, министр проинформировал президента о мерах по предотвращению повторения подобных актов. Глава государства отметил, что это был действительно «серьёзный инцидент, потрясший общественность». Он также поручил министерству обороны ещё раз тщательно проконсультироваться с Вашингтоном по поводу проведения совместных учений.