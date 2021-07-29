РК и США пока не приняли окончательного решения о совместных учениях

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Дата, масштабы и порядок проведения совместных южнокорейско-американских учений ещё не определены. Представители двух стран продолжают консультации, обсуждая различные факторы, прежде всего, эпидемическую ситуацию в обеих странах. Об этом сообщил 5 августа на брифинге представитель министерства обороны РК полковник Пу Сын Чхан. Согласно нескольким источникам, вооружённые силы двух стран планируют провести подготовительный этап учений с 10 по 13 августа, а основной командно-штабной этап - с 16 по 26 августа. Если учения пойдут по плану, то, с учётом обострения эпидемической ситуации из-за четвёртой волны COVID-19, их масштабы будут сокращены. Накануне президент РК Мун Чжэ Ин поручил министру обороны Со Уку ещё раз тщательно проконсультироваться с Вашингтоном по поводу проведения совместных учений. Между тем, внутри правящей Демократической партии Тобуро усиливаются призывы отложить учения, чтобы дать возможность Югу и Северу возобновить диалог.