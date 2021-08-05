Возврат долгов мелких предпринимателей может быть вновь отложен

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Правительство обсудит с финансовыми учреждениями вопрос о дальнейшей отсрочке возврата долгов и выплат по процентам мелких предпринимателей, пострадавших от пандемии COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая 5 августа на совещании министров экономического блока. С апреля прошлого года правительство поощряло отечественные банки продлевать сроки погашения кредитов и выплаты процентов для владельцев малого бизнеса, чтобы помочь им справиться с последствиями пандемии. Срок действия мер, которые продлевались дважды на шесть месяцев, истекает в конце сентября. В ближайшее время правительство решит, предоставлять ли такую финансовую поддержку и дальше, - отметил Хон Нам Ги. Он добавил, что будет объявлено также об отсрочке второй половины уплаты налогов и сборов по социальному страхованию для предпринимателей, пострадавших от пандемии, чтобы облегчить их финансовое бремя. Ранее сообщалось о планах предоставить более 90% последнего дополнительного бюджета мелким предпринимателям и наименее обеспеченным жителям страны. Вице-премьер напомнил, что темпы восстановления экономики несколько замедлились из-за последствий четвёртой волны пандемии. Правительство не исключает нового сокращения потребительской активности.