РК приветствует назначение посланника АСЕАН по проблемам Мьянмы

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РК приветствует назначение специального посланника Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по проблемам Мьянмы. Об этом заявил 5 августа представитель южнокорейского МИД Чхве Ён Сам, выразив надежду на конструктивную роль регионального блока в решении политических проблем в этой восточноазиатской стране. Ранее в тот же день министры иностранных дел стран АСЕАН назначили второго министра иностранных дел Брунея Эривана Юсофа специальным посланником, которому поручено содействовать развитию диалога между всеми заинтересованными сторонами и прекращению насилия в Мьянме. Страна переживает потрясения с тех пор, как в феврале этого года военная хунта свергла гражданское правительство Аун Сан Су Чжи, что стало отходом от пути демократии, по которому двигалась Мьянма. Южнокорейское правительство будет продолжать изучать способы, которыми оно могло бы внести вклад в урегулирование ситуации в Мьянме,- добавил представитель МИД.