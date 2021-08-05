Greenpeace: За последние 9 лет в РК вдвое возросла площадь зон с высокой температурой

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За последние 9 лет в РК вдвое возросла площадь зон с высокой температурой. Об этом сообщила 5 августа международная экологическая организация Greenpeace, призвав приложить дополнительные усилия к сокращению выбросов парниковых газов. К высокотемпературным зонам относят любые участки земли, где в августе средняя дневная температура поверхности превышает +30°C. В период с 2002 по 2010 год только 12% территории страны относились к таким зонам. В период с 2011 по 2019 год эта доля выросла до 27%. По данным экспертов, 27 млн человек, что составляет более половины населения страны, в настоящее время живут в районах с высокими температурами. Эксперты Greenpeace произвели расчёты на основе данных о температуре поверхности, собранных американским спутником MODIS. В период с 2011 по 2019 год повышение температуры наблюдалось на 87% территории РК, за исключением горного хребта Тхэбэксан в провинции Канвондо. В Сеуле и других регионах страны, на которые приходилось около 6% территории, температура поверхности за этот период повысилась более чем на 1,5 градуса.