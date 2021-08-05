Действующие меры соцдистанцирования продлены до 22 августа

Photo : YONHAP News

Самый жёсткий, четвёртый уровень социального дистанцирования, действующий в столичном регионе, который включает города Сеул и Инчхон, а также провинцию Кёнгидо, продлён до 22 августа. Таким образом, ещё на две недели продлевается запрет на личные встречи с участием более чем двух человек после 18 часов, запрет на работу ночных клубов и закусочных под открытым небом. Предприятия общественного питания могут работать до 22 часов, а развлекательные заведения, в том числе, ночные клубы и бары, закрыты. В других регионах страны сохранено действие третьего уровня социального дистанцирования. «Огонь инфекции удалось уменьшить с помощью терпения и сотрудничества людей, но её распространение полностью погасить не удаётся», - завил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 6 августа на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Он отметил, что решение о продлении ограничений было принято в связи с тем, что уже месяц число новых случаев COVID-19 превышает тысячу в день. По словам главы правительства, было непросто принять решение о продлении ограничений, поскольку малый бизнес уже давно испытывает трудности. Тем не менее, «контроль за распространением вируса в данный момент является приоритетом», - заявил Ким Бу Гём. Он выразил обеспокоенность возможностью нового всплеска инфекции, когда у жителей страны будут три выходных по случаю Дню освобождения 15 августа. Он также отметил необходимость создания безопасных условий для возвращения учащихся в школу после летних каникул. Премьер-министр добавил, что правительство предпримет шаги, чтобы «скорректировать и дополнить» некоторые из действующих правил социального дистанцирования. Он предупредил, что правительство не потерпит незаконных уличных митингов, поскольку такие действия лишь «подливают масло в огонь» пандемии.