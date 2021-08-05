Профицит платёжного баланса РК составил в июне 8,85 млрд долларов

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По данным Банка Кореи, опубликованным 6 августа, профицит текущего платёжного баланса РК составил в июне 8 млрд 850 млн долларов. Профицит фиксируется 14 месяцев подряд, благодаря стабильному экспорту и росту поступлений от зарубежных подразделений южнокорейских компаний. Накопленный профицит за первое полугодие составил 44 млрд 340 млн долларов, что является крупнейшим показателем за пять лет. Ожидается, что по итогам года он может составить порядка 81 млрд долларов, поскольку во втором полугодии тенденция к активному экспорту сохранится. Профицит товарного баланса составил в июне 7 млрд 620 млн долларов. Экспорт, на который приходится половина экономики страны, составил в июне 53 млрд 630 млн долларов, увеличившись на 35,9% в годовом исчислении. Импорт увеличился за тот же период на 38,2%, составив 46 млрд 20 млн долларов. Экспорт пострадал из-за пандемии COVID-19. Южнокорейская экономика постепенно восстанавливается, благодаря активному экспорту полупроводников и автомобилей, а также повышению внутреннего спроса. Однако четвёртая волна пандемии и быстрое распространение варианта коронавируса «Дельта плюс» представляют собой серьёзные риски.