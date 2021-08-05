В РК по-прежнему более 1.700 новых случаев COVID-19 за сутки

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 5 августа в стране зарегистрированы 1.704 новых случая COVID-19. Это немного меньше, чем 1.725 случаев 3 августа и 1.776 случаев 4 августа. Более тысячи новых случаев инфекции фиксируются ежедневно, начиная с 7 июля, и тенденция к снижению пока не прослеживается. В этой связи правительство продлило действующие меры социального дистанцирования ещё на две недели. Общее число заражённых с начала пандемии составило 207.406 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека, общее число умерших – 2.113 человек. Коэффициент смертности 1,02%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 20 млн 529 тыс. человек, или 39,6% населения страны. 7 млн 526 тыс. человек, или 14,5% населения, вакцинированы полностью.