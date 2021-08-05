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В мире

Дипломаты РК и США обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова

Write: 2021-08-06 11:14:18Update: 2021-08-06 11:15:10

Дипломаты РК и США обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова

Photo : YONHAP News

Ранее на этой неделе американские и южнокорейские дипломаты высокого уровня обсудили вопросы координации усилий по денуклеаризации Корейского полуострова. Как сообщили в госдепартаменте США, первое консультативное совещание на уровне директоров департаментов или их заместителей состоялось 4 августа в Сеуле. Делегации сторон возглавляли директор департамента планирования политики мира МИД РК Им Гап Су и  заместитель спецпредставителя правительства США по Северной Корее Джон Пак. В совещании участвовали также  представители МИД, министерства по делам воссоединения и администрации президента РК. Стороны обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове, перспективы дальнейшего сотрудничества, координацию усилий по решению северокорейских проблем с заинтересованными сторонами на многосторонних форумах, включая трёхстороннее сотрудничество с Японией. Проведение данного совещания стало подтверждением приверженности США и РК  дипломатическому решению северокорейских проблем, - говорится в сообщении госдепартамента. 
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