Глава МИД РК примет участие в Региональном форуме АСЕАН

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Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён примет участие в Региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится 6 августа в формате видеоконференции. В мероприятии примут участие высокопоставленные дипломаты из 27 стран, включая КНДР, США, Китай, Японию и Европейский союз. Северную Корею будет представлять её посол в Индонезии Ан Кван Иль, сообщает дипломатический источник. Глава южнокорейского МИД планирует использовать встречу, чтобы призвать мировое сообщество поддержать усилия Сеула по продвижению диалога с Пхеньяном и его стремление к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Неясно, выразит ли северокорейский участник отношение своего правительства к стремлению Сеула к диалогу. Ожидается, что другие страны-участницы будут призывать Пхеньян вернуться за стол переговоров. Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной призовёт страны-члены АСЕАН в полной мере выполнять резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее. По словам представителя госдепартамента, привлекать северокорейского участника к обсуждению каких-либо конкретных вопросов на заседании не планируется.