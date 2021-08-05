Жителей РК предупредили об опасности японского энцефалита

Photo : YONHAP News

5 августа Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний объявило общенациональное предупреждение о вирусе японского энцефалита, советуя населению обратить внимание на личную гигиену. Комары-переносчики вируса обнаружены в большом количестве в Пусане. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус японского энцефалита в большинстве случаев вызывает умеренную лихорадку и головную боль, либо заражение является бессимптомным. Тяжёлая форма заболевания, которая характеризуется высокой температурой, головными и мышечными болями, дезориентацией, комой, судорогами, спастическим параличом, а в особо тяжёлых случаях смертью, возникает крайне редко. Уровень смертности в случае тяжёлой формы достигает 30%. Предупреждение выпущено на две недели позже, чем в прошлом году. В РК в среднем регистрируется около 20 случаев японского энцефалита в год.