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В Корее

Жителей РК предупредили об опасности японского энцефалита

Write: 2021-08-06 15:45:29Update: 2021-08-06 15:46:02

Жителей РК предупредили об опасности японского энцефалита

Photo : YONHAP News

5 августа Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний объявило общенациональное предупреждение о вирусе японского энцефалита, советуя населению обратить внимание на личную гигиену. Комары-переносчики вируса обнаружены в большом количестве в Пусане. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус японского энцефалита в большинстве случаев вызывает умеренную лихорадку и головную боль, либо заражение является бессимптомным. Тяжёлая форма заболевания, которая характеризуется высокой температурой, головными и мышечными болями, дезориентацией, комой, судорогами, спастическим параличом, а в особо тяжёлых случаях смертью, возникает крайне редко. Уровень смертности в случае тяжёлой формы достигает 30%. Предупреждение выпущено на две недели позже, чем в прошлом году. В РК в среднем регистрируется около 20 случаев японского энцефалита в год. 
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