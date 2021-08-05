В РК создан нейроморфный полупроводник по образу человеческого мозга

Photo : YONHAP News

Человеческий мозг состоит из десятков миллиардов нервных клеток - нейронов, связанных между собой. В последние годы искусственный интеллект получил быстрое развитие, однако до воспроизведения когнитивных функций человеческого мозга ещё далеко. Группа учёных из Корейского института передовой науки и технологий (KAIST) совершила шаг вперёд в этом направлении, создав нейроморфный полупроводник. Он объединяет сеть искусственных нейронов. Как рассказал доктор Хан Чжун Гю, один из членов научной группы, нейроморфный полупроводник – это своего рода процессор, работа которого основана на принципах действия человеческого мозга. Такие устройства моделируют работу нейронов и их отростков, аксонов и дендритов, отвечающих за передачу и восприятие данных. Связи между нейронами образуются за счёт синапсов - специальных контактов, по которым транслируются электрические сигналы. Одна из задач нейроморфных устройств - ускорить обучение нейронных сетей для распознавания изображений. Системам искусственного интеллекта на базе этой технологии не нужно обращаться к массивному хранилищу с данными по сети — вся информация постоянно содержится в искусственных нейронах. Ожидается, что нейроморфные полупроводники найдут применение в мобильных устройствах, гаджетах и дата-центрах. Таким образом, сделан первый шаг в создании полупроводников следующего поколения, которые должны оказать важное влияние на будущее развитие искусственного интеллекта, создание новых передовых материалов и укрепление национальной обороны.