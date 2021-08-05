6 августа спортсменам РК не удалось завоевать медали на Олимпиаде в Токио

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6 августа южнокорейским спортсменам не удалось завоевать медали на Олимпиаде в Токио. Волейболистки уступили в полуфинале команде Бразилии со счётом 0:3. 8 августа, в последний день Олимпиады, они разыграют бронзовую олимпийскую медаль в женском волейболе с командой Сербии, которая проиграла в полуфинале спортсменкам из США. Таким образом, за олимпийское золото будут бороться две сильнейшие команды мира – США и Бразилии. 27-летний Пак Хи Чжун потерпел неудачу в борьбе за бронзовую медаль по каратэ – ката среди мужчин на Олимпийских играх в Токио. Он уступил чемпиону Европы 2021 года Али Софуоглу из Турции с результатом 1-2. Пак Хи Чжун, занявший третье место в группе А в отборочном раунде после Дамиана Кинтеро из Испании и Ариэля Торреса Гутьерреса из США, единственный южнокорейский каратист – участник Олимпиады. Соревнования по каратэ впервые включены в качестве официального вида спорта на Играх 2020 года в Токио. В финале соревнований по современному пятиборью среди женщин южнокорейская спортсменка Ким Сэ Хи набрала 1.330 баллов, заняв 11-е место. Это лучший результат южнокорейских спортсменок в данном виде спорта на Олимпийских играх. 17-летняя спортсменка Со Чхэ Хён заняла восьмое место в финале соревнований по спортивному скалолазанию. По итогам трёх видов соревнований она набрала 112 баллов. Дебютировав в 2019 году, спортсменка была призёром ряда международных соревнований, в том числе, заняла первое место на Кубке мира в лазании на трудность.