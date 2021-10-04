Из-за сокращения объёмов тестирования в РК менее двух тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 3 октября в стране зарегистрированы 1.673 новых случая COVID-19. Общее число заражённых с начала пандемии – 319.777 человек. Сокращение числа заболевших до уровня ниже двух тысяч, которое произошло впервые за последнюю неделю, медики связывают исключительно с сокращением количества тестов в выходные дни. Они опасаются резкого роста заболеваемости по всей стране по окончании выходных дней по случаю Дня образования корейской нации, которые длятся со 2 по 4 октября. Заболеваемость в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, по-прежнему превышает средний уровень по стране. На его долю пришлись 73% новых случая инфекции. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 6 человек. Общее число умерших – 2.513 человек. Коэффициент смертности 0,79%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 39 млн 714 тыс. человек, или 76,6% населения страны. 27 млн 16 тыс. человек, или 52,1% населения, вакцинированы полностью.