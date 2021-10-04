Индекс KOSPI упал в третьем квартале на 6,9%

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В третьем квартале текущего года главный индекс Корейской биржи KOSPI упал на 6,91% по сравнению с предыдущим кварталом из-за неопределённости относительно сокращения покупок активов в США. Это стало первым падением индекса за квартал с момента вспышки пандемии COVID-19 в начале прошлого года. По словам аналитиков, фондовый рынок в третьем квартале находился в ожидании повышения ставки Федеральной резервной системы США раньше, чем ожидалось, на фоне быстрого восстановления американской экономики. В прошлом месяце ФРС заявила, что вскоре может начать сокращать объёмы покупок облигаций, дав понять, что может повысить ключевую ставку уже в следующем году. Результат в значительной степени соответствовал ожиданиям рынка. В третьем квартале иностранные инвесторы продали акции южнокорейских компаний на сумму 8 млрд 600 млн долларов.