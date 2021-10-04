Пхеньян развивает ядерные и ракетные программы, несмотря на санкции

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Северная Корея продолжает развивать свои ядерные и ракетные программы, несмотря на ухудшение экономической ситуации в условиях санкций Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в отчёте группы экспертов ООН по санкциям в отношении Северной Кореи, опубликованном 4 октября. Хотя Пхеньян на протяжении достаточно долгого времени не проводил испытаний межконтинентальных баллистических ракет или ядерных испытаний, он запускал баллистические ракеты малой дальности, испытывая баллистические технологии и технологии наведения. Эксперты отмечают, что Север продолжает разрабатывать материалы и технологии для своих ядерных и ракетных программ. Между тем, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, ему запрещено разрабатывать или испытывать баллистические ракеты. В отчёте отмечается, что экспорт Севером запрещённых товаров, таких как уголь, продолжался на «значительно сокращённом уровне», в то время как импорт нефтепродуктов, который также подлежит строгим ограничениям в соответствии с санкциями, существенно снизился. «Доступ Северной Кореи к международным финансовым учреждениям продолжался, как и присутствие за границей её работников, получающих доход для использования в государственных программах», - говорится в отчёте экспертов ООН.