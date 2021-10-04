Восстановление линий связи - «перезапуск» усилий по улучшению межкорейских отношений

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Восстановление линий связи между Югом и Севером представляет собой «перезапуск» усилий по улучшению межкорейских отношений. Об этом заявил 4 октября в интервью агентству Ёнхап находящийся с визитом в Германии министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён. Ранее он заявил журналистам, что Сеул будет стремиться до конца года организовать переговоры с Пхеньяном на высоком уровне. Отвечая на вопрос о том, что нужно сделать для совместного участия двух Корей в зимних Олимпийских играх в Пекине в следующем году, Ли Ин Ён сказал, что не всё должно начинаться с нуля. «Есть дороги, по которым мы уже прошли довольно большое расстояние», - сказал он, имея в виду переговоры по денуклеаризации, которые проводились между Пхеньяном и Вашингтоном. Министр напомнил, что Сеул и Пхеньян тоже вели переговоры, которые необходимо возобновить. Поскольку из-за пандемии коронавируса проводить личные встречи проблематично, нужно начать с видеовстреч,- отметил Ли Ин Ён. 4 октября он встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которому передал приветствие президента РК Мун Чжэ Ина и поздравление с 31-й годовщиной воссоединения Германии. Штайнмайер ответил, что всегда будет поддерживать мир на Корейском полуострове.