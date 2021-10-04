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В Корее

В РК два дня подряд менее двух тысяч новых случаев COVID-19

Write: 2021-10-05 10:20:58Update: 2021-10-05 13:51:18

В РК два дня подряд менее двух тысяч новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 4 октября в стране зарегистрированы 1.575 новых случаев COVID-19. Общее число заражённых с начала пандемии – 321.352 человека. Сокращение числа заболевших до уровня ниже двух тысяч второй день подряд медики связывают исключительно с сокращением количества тестов в выходные дни. Они опасаются резкого роста заболеваемости по всей стране после того, как в течение трёх выходных дней со 2 по 4 октября совершались многочисленные поездки по стране. Количество заболевших может возрасти также после предстоящих с 9 по 11 октября выходных дней. Заболеваемость в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, по-прежнему превышает средний уровень по стране. На его долю пришёлся 71% новых случаев инфекции. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 11 человек. Общее число умерших – 2.524 человека. Коэффициент смертности 0,79%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 39 млн 739 тыс. человек, или 76,7% населения страны. 27 млн 226 тыс. человек, или 52,5% населения, вакцинированы полностью.
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