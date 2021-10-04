Спикер Национального собрания РК посетит Италию и Египет

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Спикер Национального собрания РК Пак Пён Сок отправляется 5 октября в зарубежную поездку, в ходе которой посетит Италию и Египет. 7-8 октября он примет участие в Седьмом саммите спикеров парламентов стран Большой двадцатки, а 9 октября - в предварительном заседании Генеральной ассамблеи сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Оба мероприятия состоятся в Риме. На парламентском саммите Большой двадцатки будут рассмотрены совместные меры по преодолению глобальной пандемии коронавируса и обеспечению устойчивого развития. Пак Пён Сок выступит с речью на тему «Экономический рост с точки зрения устойчивости». Он встретится с коллегами из Великобритании, Саудовской Аравии и других стран Большой двадцатки, с которыми обсудит вопросы экономического сотрудничества. В ходе визита в Египет, который начнётся 9 октября, Пак Пён Сок проведёт серию переговоров с руководителями страны об укреплении сотрудничества в экономике и национальной обороне.