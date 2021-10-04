Госсекретарь США считает важным сотрудничество между НАТО и РК

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Как сообщили 4 октября в госдепартаменте, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом роль Североатлантического союза в борьбе с глобальными вызовами. Он подчеркнул важность сотрудничества между НАТО и ключевыми союзниками США, такими как РК, Австралия, Япония, Новая Зеландия, в решении региональных и глобальных проблем. Акцент на сотрудничестве между НАТО и союзниками США в Азии ставится на фоне усилий США по поддержанию «порядка, основанного на правилах» в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее США выступили с новой инициативой в области безопасности в регионе, которая направлена на оснащение Австралии атомными подводными лодками, которые многие рассматривают как попытку противодействовать растущему военному присутствию Китая. Вашингтон заявил, что новая трёхсторонняя инициатива с участием Великобритании под названием AUKUS нацелена не на какую-то конкретную страну, а на продвижение общих ценностей и обеспечение порядка в регионе, основанного на правилах.