Премьер-министр РК призывает не допустить дискриминации непривитых

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Перед лицом растущих споров по поводу ввода в действие «сертификатов здоровья», которые предлагают выдавать полностью вакцинированным против COVID-19, премьер-министр РК Ким Бу Гём призвал не допустить дискриминации непривитых. Выступая 5 октября на совещании, посвящённом мерам борьбы с пандемией коронавируса, глава правительства призвал соответствующие ведомства заранее разработать меры, которые учтут общественное мнение и приведут к консенсусу. Он напомнил о необходимости пересмотреть организацию медицинской помощи, чтобы адаптировать её к «жизни с коронавирусом». Это, в частности, широкое применение системы лечения на дому. Коснувшись предстоящей вакцинации подростков, Ким Бу Гём отметил, что данный процесс успешно идёт во многих странах. Он в очередной раз призвал население выполнять карантинные меры, несмотря на рост числа вакцинированных.