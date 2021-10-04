Facebook и Instagram возобновили работу после сбоя

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Социальные сети Facebook и Instagram, недоступные на протяжении более шести часов, возобновили работу по всему миру. В обычном режиме работают также WhatsApp, Twitter, Google, TikTok, Telegram, Viber и YouTube, пользователи которых сообщали о временных неполадках. «Прошу прощения за сегодняшнее нарушение работы. Я знаю, насколько сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с дорогими вам людьми»,- написал на своей странице в Facebook его основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг. Он не объяснил, почему возникли проблемы, и сколько времени потребуется для полноценного возобновления работы. Технологический директор компании Майк Шрепфер уточнил, что восстановление работы сервисов до 100% может занять некоторое время. По данным компании Cloudflare, управляющей публичным сервисом системы доменных имён (DNS), 4 октября Facebook перестал выдавать информацию о маршруте к своим серверам. Это привело к росту нагрузки на DNS в 30 раз.