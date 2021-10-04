Вакцинация беременных не вызывает побочных эффектов

Photo : YONHAP News

По данным органов здравоохранения РК, вероятность тяжёлого или критического состояния в случае заражения коронавирусом беременных женщин в шесть раз выше, чем в случае отсутствия беременности. Исследования, проведённые за рубежом, показали, что инфицированные беременные женщины подвергаются высокому риску преждевременных родов или рождения ребёнка с низкой массой тела. С другой стороны, вакцинация против COVID-19 не привела к преждевременным родам, выкидышу или рождению ребёнка с дефектами. Профессор Сон Чжун Ён с медицинского факультета университета Корё сообщила, что после прививки беременной женщины антитела передаются плоду и, следовательно, формируется врождённый иммунитет против коронавируса. Было подчёркнуто, что вакцинация возможна независимо от срока беременности, но состояние эмбриона необходимо проверять перед вакцинацией вплоть до 12-й недели беременности. При повышении температуры можно принять жаропонижающие препараты. По мнению профессора Чо Гым Чжуна из Корейской ассоциации акушерства и гинекологии, повышение температуры после вакцинации на ранних сроках беременности может привести к патологиям развития плода. В этой связи важно снизить температуру, принимая парацетамол. Люди старше 75 лет, которые были вакцинированы шесть месяцев назад, могут записаться на приём для ревакцинации. Специалисты считают, что ревакцинация возможна даже в том случае, если предыдущие прививки вызвали побочные реакции. Профессор Сон Чжун Ён говорит, что при повторной вакцинации побочные эффекты переносятся легче. По данным клинического исследования эффекта ревакцинации препаратом Pfizer, защитный эффект примерно в 11 раз выше, а эффект предотвращения тяжёлого течения почти в 20 раз выше, чем после первой вакцинации.