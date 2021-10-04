РК идёт по пути достижения углеродной нейтральности

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Три сценария достижения углеродной нейтральности к 2050 году были впервые представлены в августе. Однако два из них допускают использование ископаемого топлива. Кроме того, возникла полемика по поводу надёжности данных, собранных зарубежными странами, которые комиссия по углеродной нейтральности при президенте использовала в качестве эталона. В состав комиссии входят представители правительства, общественных организаций и эксперты. Несколько членов комиссии подали в отставку, выразив несогласие с её политикой. Один из ушедших в отставку 30 сентября членов комиссии, монах Поп Ман, сказал, что у него возникло такое чувство, что он оказался «лицом к лицу с глухой стеной», когда он слушал мнения, которыми обменивались участники. При этом его мнение было проигнорировано. Он призвал комиссию пересмотреть в сторону увеличения определяемые на национальном уровне квоты на выбросы углекислого газа, чтобы резко сократить их выбросы к 2030 году и достичь углеродной нейтральности до 2050 года. Альянс стран-участниц Конвенции ООН об изменении климата направил письмо правительству РК, в котором призвал Сеул прекратить выбросы парниковых газов угольными электростанциями. Письмо подписали послы по климату семи стран, включая Великобританию и Канаду. Депутат Национального собрания РК Им И Чжа, член парламентского комитета по вопросам труда и окружающей среды, считает, что исполнительная власть должна разработать дорожную карту достижения углеродной нейтральности. Тем самым РК сможет продемонстрировать лидерство в преддверии 28-й Конференции ООН по изменению климата в 2023 году.