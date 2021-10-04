Фондовые индексы РК снизились до почти 7-месячного минимума

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Фондовые индексы РК снизились до почти семимесячного минимума, поскольку на настроения инвесторов повлияли рост госдолга в США и долговой кризис в Китае. Главный индекс Контрольный биржи KOSPI упал на 57,01 пункта, или 1,89%, составив 2.962,17 пункта, самого низкого значения с 10 марта текущего года. Объём торгов был умеренным: продано около 830 млн акций на сумму 12 млрд 700 млн долларов. США сталкиваются с риском дефолта, и это может нанести удар по плану расходов правительства Джо Байдена. Цены на энергоносители оставались высокими, что усиливало опасения по поводу замедления темпов восстановления мировой экономики. Сводный индекс акций высокотехнологичных компаний Nasdaq упал на 2,14%, S&P 500 - на 1,3%, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,94%. Неудачная оплата долга китайским девелопером Fantasia Holdings Group также усилила беспокойство по поводу дефолта, в котором участвовал другой ведущий китайский девелопер Evergrande Group. По мнению экспертов, беспокойство сохранится ещё некоторое время, создавая неопределённость на фондовых рынках. Акции большинства крупных компаний подешевели. Так, стоимость акций Samsung Electronics упала на 1,37%, SK hynix - на 2,1%, Naver - на 3,01%. Стоимость акций Hyundai Motor не изменилась. Курс национальной валюты составил 1.188,7 воны за доллар, не изменившись по сравнению с закрытием предыдущей сессии.