Валютные резервы РК достигли нового рекорда

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По данным Банка Кореи, валютные резервы РК по состоянию на конец сентября составили 463 млрд 970 млн долларов, что является новой рекордной отметкой. Это на 40 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. В Банке Кореи объяснили, что сумма активов в других иностранных валютах в пересчёте на доллары сократилась. Но значительно выросли доходы от управления валютными активами. Доля государственных и корпоративных облигаций в структуре валютных резервов возросла на 1 млрд 50 млн долларов, составив 419 млрд 350 млн долларов. Специальные права заимствования Международного валютного фонда (МВФ) выросли на 190 млн долларов до 15 млрд 380 млн долларов. Между тем, банковские депозиты сократились на 1,1 млрд долларов, составив 19,8 млрд долларов. Резервная позиция МВФ сократилась на 50 млн долларов, составив 4,6 млрд долларов. На золото пришлось 4 млрд 790 млн долларов, что равно показателям прошлого месяца. В конце августа РК заняла восьмое место в мире по сумме валютных резервов. В первую тройку по-прежнему входят Китай, Япония и Швейцария.