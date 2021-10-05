Главы МИД РК и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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5 октября в Париже состоялась встреча министра иностранных дел РК Чон Ый Ёна и его американского коллеги Тони Блинкена. Стороны обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове, обсудив вопросы поддержания стабильности в регионе и возможности возобновления диалога с КНДР. Чон Ый Ён объяснил позицию Сеула по предложению объявить об окончании Корейской войны в качестве шага к активизации контактов с Севером. Данную идею 21 сентября озвучил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе своего выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он, в частности, предложил, чтобы две Кореи и США или две Кореи, США и Китай договорились и объявили об официальном окончании Корейской войны. Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество по этому вопросу. Между тем, Чон Ый Ён принимает участие в конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), которая проходит в формате онлайн с 3 по 7 октября. В ходе мероприятия глава южнокорейского МИД выразил готовность Сеула внести свой вклад в подготовку мирового сообщества к посткоронавирусной эпохе. Он подчеркнул важность справедливого и равного распределения вакцин в целях всеобщего восстановления после пандемии, разъяснил суть мер РК по поддержанию глобального проекта Всемирной организации здравоохранения по совместным закупкам и распространению вакцин COVAX Facility. Министр также представил план действий по предоставлению помощи в борьбе с пандемией в рамках международного сотрудничества.