Рост потребительских цен в РК в сентябре составил 2,5%

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Рост потребительских цен в РК шестой месяц подряд превышает 2%. По данным Национального статистического управления, опубликованным 6 октября, в сентябре потребительские цены возросли на 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост цен на сельскохозяйственную, животноводческую продукцию и морепродукты составил 3,7% в годовом исчислении. Отмечен особенно высокий рост цен на свинину – 16,4%, на куриные яйца – 43,4%. Цены на промышленную продукцию выросли на 3,4% в годовом исчислении. Нефтепродукты в среднем подорожали более чем на 21%. Базовая инфляция, не учитывающая изменение цен на топливо и сельскохозяйственную продукцию, составила 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый большой рост с апреля 2016 года. Общий рост потребительских цен за третий квартал составил 2,6%, что является максимальной отметкой с первого квартала 2012 года, когда показатель достиг 3%.