В Париже глава МИД РК встретился с коллегами из Италии и Хорватии

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5 октября глава МИД РК Чон Ый Ён провёл встречи со своими коллегами из Италии Луиджи Ди Майо и Хорватии Горданом Грлич-Радманом. Переговоры состоялись на полях министерской встречи стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже. Министры иностранных дел РК и Италии обсудили актуальные темы двусторонних отношений. Они договорились о расширении сотрудничества по вопросу развития зелёной промышленности, а также в других сферах, нацеленных на будущее. Главы МИД двух стран также решили тесно сотрудничать в достижении значимых результатов по противодействию изменению климата, реализации информационных инноваций, защите уязвимых слоёв общества в рамках саммита «Большой двадцатки», который состоится в конце октября в Риме. Далее Чон Ый Ён провёл встречу с главой МИД Хорватии Горданом Грлич-Радманом. Они обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове. Министры договорились расширить сотрудничество в перспективных областях будущего, в числе которых электромобили, а также активизировать обмены на высоком уровне, учитывая, что в следующем году исполняется 30 лет с момента установления двусторонних дипломатических отношений. Гордан Грлич-Радман выразил поддержку усилиям Сеула в налаживании прочного мира на Корейском полуострове.