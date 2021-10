Открылся XXVI Пусанский международный кинофестиваль

Photo : YONHAP News

6 октября начался XXVI Пусанский международный кинофестиваль (BIFF). В отличие от прошлого года в этот раз был организован проход звёзд по красной дорожке. Церемония закрытия, как ожидается, пройдёт в очном формате. Кинофестиваль откроет работа режиссёра Им Сан Су «В страну счастья» (Heaven: To the Land of Happiness). В течение десяти дней в общей сложности состоится показ 223 фильмов из 70 стран мира. Мероприятие пройдёт в шести кинотеатрах города, но по причине пандемии коронавируса кинозалы будут заполнены лишь на 50%. В этом году каждый фильм будет показан два-три раза, в отличие от прошлого года, когда картины показывали лишь по одному разу. На главную премию New Currents Award претендуют одиннадцать кинокартин. Жюри возглавит индо-канадский режиссёр Дипа Мехта. Пусанский международный кинофестиваль будет проходить по 15 октября. В последний день состоится итоговая пресс-конференция и показ фильма «Анита» гонконгского кинорежиссёра Лок Мань Люня.