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В Корее

В РК вновь более двух тысяч новых случаев COVID-19

Write: 2021-10-06 10:08:39Update: 2021-10-06 10:09:14

В РК вновь более двух тысяч новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 5 октября в стране зарегистрированы 2.027 новых случаев COVID-19. Общее число заражённых с начала пандемии – 323.379 человек. Таким образом, отметка в 2 тыс. заражённых вновь превышена после того, как в течение двух дней она держалась ниже этого показателя. Такой рост вызван увеличением количества тестов после выходных дней. Медики опасаются резкого роста заболеваемости по всей стране после трёхдневных выходных со 2 по 4 октября, когда совершались многочисленные поездки по стране. Также ожидается рост количества заболевших после предстоящих с 9 по 11 октября выходных дней. Заболеваемость в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, по-прежнему превышает средний уровень по стране. На его долю пришлись 74,7% новых случаев инфекции. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 12 человек. Общее число умерших – 2.536 человек. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 39 млн 785 тыс. человек, или 76,76% населения страны. 27 млн 994 тыс. человек, или 54,01% населения, вакцинированы полностью. 
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