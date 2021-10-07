Эндрю Ким раскрыл содержание беседы Ким Чон Ына и Дональда Трампа

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Бывший руководитель центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким раскрыл содержание беседы главы КНДР Ким Чон Ына и бывшего президента США Дональда Трампа, имевшей место во время первого северокорейско-американского саммита в Сингапуре в июне 2018 года. По его словам, в ходе разговора Ким Чон Ын спросил у Дональда Трампа, что он думает о нём. Американский президент ответил, что считает северокорейского лидера «умным и немного скрытным». По словам Эндрю Кима, такой ответ Ким Чон Ына не устроил. Тогда он задал другой вопрос о том, доверяет ли ему Дональд Трамп. На это был получен положительный ответ, что удовлетворило главу КНДР. Трамп, в частности, заявил: «Нам нужно работать вместе. Предстоит решить очень важные проблемы. Естественно, что я доверяю вам». После этого Ким Чон Ын активно включился в переговоры. Эндрю Ким отметил, что для главы СК было важно перед началом переговоров услышать слова о доверии. Также отмечается, что заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой главе КНДР, показала себя очень достойно, проявив учтивость и скромность. Эндрю Ким также отметил, что сегодня Пхеньян вероятно хотел бы видеть более конкретную дорожную карту касательно северокорейской политики администрации нынешнего президента США Джо Байдена. Помимо этого, он затронул тему возможности проведения межкорейского саммита. По его мнению, до окончания президентского срока Мун Чжэ Ина вряд ли стоит надеяться на личную встречу с Ким Чон Ыном, но переговоры в формате видеоконференции вполне возможны.