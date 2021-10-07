КНДР вновь призывает Сеул изменить отношение к Пхеньяну

КНДР вновь призывает Сеул изменить своё отношение к Пхеньяну. 6 октября на пропагандистском сайте «Тхонъирый Мэари» появился комментарий от имени представителя Научно-исследовательского института объединения Кореи Хён Чхоля. В нём говорится, что ухудшение межкорейских отношений будет продолжаться до тех пор, пока южнокорейская сторона не изменит своей враждебной позиции относительно КНДР. «Совместные южнокорейско-американские военные учения и наращивание вооружений являются источником недоверия и противостояния. Нынешняя ситуация подтверждает, что Юг только на словах выступает за диалог и улучшение отношений, но на деле не стремится к этому», - подчёркивается в комментарии. Хён Чхоль отметил, что дальнейшее направление развития межкорейских отношений зависит от того изменит ли Сеул своё отношение. Это заявление схоже по смыслу с заявлением лидера Северной Кореи Ким Чон Ына, сделанным 29 сентября на сессии Верховного народного собрания. Он сказал, что «от позиции властей Южной Кореи зависит, будут ли межкорейские отношения восстановлены, и перерастут ли они в новый этап, либо сохранятся в нынешнем состоянии». В последнее время северокорейские пропагандистские сайты и другие СМИ постоянно озвучивают призыв к РК изменить отношение к КНДР и вести независимую от США политику, а также критику относительно наращивания Югом военной мощи и продолжения совместных с США военных учений.