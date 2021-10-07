Korean Air и Asiana Airlines занимают монопольные позиции на рынке авиаперевозок

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Авиакомпании Korean Air и Asiana Airlines занимают монопольные позиции на рынке пассажирских перевозок. На эти компании приходится более 50% всех маршрутов авиаперевозок. Об этом говорится в докладе, представленном депутатом от правящей Демократической партии Тобуро Пак Сан Хёком. По его словам, на сегодняшний день аэропорты сраны обслуживают 435 пассажирских авиамаршрутов. Из них 50,8% придутся на Korean Air и Asiana Airlines после их слияния. В 2019 году на данных маршрутах 50% пассажиров воспользовались услугами этих компаний и аффилированных бюджетных авиаперевозчиков, в числе которых Jin Air, Air Busan и Air Seoul. Большая часть таких маршрутов - короткой и средней дальности. В частности, речь идёт о направлениях в Японию, Китай и страны Юго-Восточной Азии. Так, в 2019 году на маршруте «Кимпхо – Токио» годовой пассажиропоток составил 2 млн человек. Из них доля Korean Air и Asiana Airlines составила 55%, а доля бюджетных авиаперевозчиков и иностранных компаний – 45%. На маршрутах «Инчхон – Сиань» и «Инчхон – Пхукет» доля двух компаний вовсе превысила отметку в 90%. Аналогичная ситуация наблюдается на многих других популярных маршрутах. Вопрос о монополии связан с общим количеством перевозимых пассажиров. Этим занимается комиссия по добросовестной конкуренции. Стоит добавить, что опасения о чрезмерной доле на рынке касаются не только пассажирских, но и грузовых перевозок. По состоянию на 2019 год, доля вышеуказанных перевозчиков составила 61,5%. В этой связи в комиссии по добросовестной конкуренции заявляют о неизбежности монополии на рынке авиаперевозок после слияния Korean Air и Asiana Airlines.