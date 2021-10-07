Бали начнёт принимать иностранных туристов с 14 октября

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Индонезийский остров Бали частично возобновляет приём иностранных туристов с 14 октября. Об этом заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан в ходе пресс-конференции от 4 октября. По его словам, международный аэропорт Нгурах-Рай начнёт принимать иностранных пассажиров некоторых стран, в первую очередь, с низким уровнем заболеваемости коронавирусом и стабильной эпидемиологической обстановкой. В их число вошли РК, Китай, Япония, ОАЭ, Новая Зеландия и другие. Необходимо заметить, что всем путешественникам по прибытии придётся соблюдать восьмидневный карантин за свой счёт. Напомним, Индонезия по причине пандемии коронавируса, начиная с апреля прошлого года, не принимает иностранных туристов. Пик заболеваемости пришёлся на 15 июля, когда было зарегистрировано 56 тыс. случаев заражения коронавирусом. Однако после этого в стране отмечаются тенденции к снижению уровня заболеваемости. В последнее время в сутки регистрируется менее двух тысяч больных. Правительство Индонезии с сентября ведёт работу по возвращению к привычному образу жизни, в том числе и частичному снятию ограничений на посещение страны иностранными туристами. Сообщается, что с 16 сентября в Джакарте начали работу кинотеатры, деятельность которых была ограничена из-за распространения штамма Дельта. Некоторые специалисты говорят о том, что в стране уже сформирован коллективный иммунитет от коронавируса.