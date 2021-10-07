РК сохранила второе место в «индексе паспортов»

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РК заняла второе место в «индексе паспортов», составленном компанией Henley & Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Об этом 5 октября сообщил американский телеканал CNN. Места в рейтинге присваиваются на основании числа стран, куда их жители могут въехать без оформления визы или получить визу по прибытии. Южнокорейцы могут посетить без визы 190 стран, столько же стран могут посетить жители Германии. В 2013 году РК занимала лишь 13-ю позицию, но уже в 2018 году сумела добраться до второго места, с тех пор держась в числе лидеров. В рейтинге, в который вошли 199 стран, первое место заняли Япония и Сингапур, граждане которых могут посетить без визы 193 страны. На третьем месте - Финляндия, Италия, Люксембург и Испания. Австрия и Дания на четвёртом месте, Франция, Ирландия, Нидерланды, Португалия и Швеция на пятом. КНДР оказалась на 109 месте с показателем - 39 стран. За СК следуют только Непал, Палестина, Сомали и Йемен.