В Эквадоре начался курс лекций по корееведению

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В Эквадоре был открыт курс лекций по корееведению. Как сообщили в посольстве РК в этой стране, занятия начались 5 октября на базе Латиноамериканской школы общественных наук FLACSO и университета Сантьяго де Чили. Лекции проходят в дистанционном формате по 9 декабря. В общей сложности слушателям предстоит освоить учебный материал, рассчитанный на 40 часов. Занятия ведут корееведы Латинской Америки вместе с профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Джоном Дунканом. Содержание учебного курса затрагивает основные вопросы, связанные с Кореей и её культурой. В первую очередь, это история Кореи. Слушатели узнают о династии Чосон, периоде аннексии Корейского полуострова Японией, Корейской войне, а также межкорейских отношениях и модели развитии экономики РК, именуемой «Чудо на реке Ханган». Также в основу курса вошли такие темы как «Корейская волна Халлю», геополитические особенности Корейского полуострова и многое другое. В посольстве РК сообщили, что на занятия записались 62 госслужащих Эквадора. Посол РК в Эквадоре Ко Бон У заявил, что данное мероприятие сыграет большую роль в развитии двусторонних отношений и улучшении взаимопонимания между странами.