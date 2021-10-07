РК наращивает экспорт сельскохозяйственной продукции

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Объём экспорта сельскохозяйственной пищевой продукции период с первого по третий квартал 2021 года составил 6 млрд 192 млн долларов, что является самым высоким показателем за всю историю. Это больше на 12,3%, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщили в министерстве продовольствия, сельского, лесного хозяйства РК. Экспорт свежей продукции вырос на 9,7%, составив 1 млрд 81,3 млн долларов, а обработанной продукции на 12,8% до 5 млрд 111,3 млн долларов. Особое место среди экспортируемой продукции занимают традиционные виды пищевых продуктов, таких как корейские квашеные овощи кимчхи, различные виды паст и женьшеня, а также лапша быстрого приготовления рамён. Экспорт данных видов продукции активно растёт. В частности, стоит отметить корейские квашеные овощи кимчхи. В связи с повышенным вниманием людей к здоровью спрос на кимчхи вырос в Японии, США, странах Европы и на других рынках. Лапша быстрого приготовления рамён также набирает всё большую популярность у иностранных покупателей.