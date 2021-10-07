4 из 10 домохозяйств РК состоят из одного человека

Photo : Getty Images Bank

В РК продолжается рост количества домохозяйств, состоящих из одного человека. По данным министерства административного управления и безопасности, по состоянию на конец сентября к данной категории относились 9 млн 367 тыс. 439 домохозяйств, что составляет более 40% от общего населения страны. Это наивысший показатель за всю историю ведения соответствующей статистики. Всего в стране насчитывается 23 млн 383 тыс. 689 домохозяйств, что также является максимальным показателем. На домохозяйства, состоящие из двух человек, приходится 23,8%, свыше четырёх человек - 19%. Отмечается рост количества домохозяйств, состоящих из одного и двух человек, на 1,3% в годовом исчислении. В то же время число домохозяйств, состоящих из четырёх человек и более, сократилось более чем на 6%. Общее население страны составило 51 млн 667 тыс. 688 человек. В сравнении с июнем показатель сократился на 4.712 человек. Наибольшая доля населения РК приходится на граждан в возрасте от 50 до 59 лет.