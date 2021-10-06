В РК готовятся к постепенному ослаблению карантинных мер

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Правительство РК готовится к возвращению к обычной жизни, подразумевающей ослабление карантинных мер, в полной мере учитывая общественное мнение. Об этом 6 октября заявил министр здравоохранения и соцобеспечения Квон Док Чхоль, выступая в ходе парламентской инспекции. По его словам, для этого с учётом уровня вакцинации будет поэтапно изменена система мер социального дистанцирования, пересмотрена система здравоохранения с упором на обеспечение должного ухода за тяжелобольными. Он подчеркнул, что в этом вопросе делается упор на достижение баланса между противоэпидемическими мерами и нормальной жизнью жителей станы. Между тем, ожидается, что в ходе парламентской инспекции в министерстве здравоохранения и соцобеспечения наибольшее внимание будет уделено планам по разработке вакцин от COVID-19 и препаратов для лечения заражённых, а также мерам по налаживанию обычной жизни населения. Правительство намерено сформировать специальную комиссию по этому вопросу, председательствовать в которой будут премьер-министр и представитель общественности. Соответствующий план будет представлен в конце октября. Между тем, американская фармацевтическая компания MSD сообщила об успешных результатах испытания препарата от COVID-19. Отмечается, что исследуемый пероральный противовирусный препарат Молнупиравир значительно снизил риск госпитализации или смерти в ходе промежуточного анализа испытания третьей фазы. В этой связи южнокорейские власти ведут переговоры с компанией по вопросу закупок данного препарата. Сообщается, что в РК растёт число случаев заражения COVID-19 среди учеников школ. Власти призывают население активно прививаться, учитывая сохранение относительно высоких темпов распространения коронавируса.